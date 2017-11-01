Посольство США в Беларуси проведет 9 ноября чат в "Фейсбуке" по вопросам выдачи виз. Об этом сообщили в культурном центре посольства США в Минске, сообщает БЕЛТА.

"9 ноября мы планируем провести чат в "Фейсбуке", который будет посвящен визовым вопросам и новым правилам по выдаче виз. Он пройдет в дневное время. Информацию об этом вы сможете найти на нашей официальной странице в "Фейсбуке", - рассказали в информационном центре.

Как рассказала журналистам консул посольства Алета Ковенски, в 2016 году американскую визу в Минске получили 6-7 тыс. белорусов. Всего примерно 18 тыс. граждан республики обратились в посольство США в различных странах за визами.

Как сообщалось, с 1 ноября 2017 года посольство США в Минске принимает обращения за гостевыми, туристическими и деловыми визами (категория В1/В2) от жителей и граждан Беларуси в возрасте 50 лет и старше. Помимо того, заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, также могут обратиться за новой визой в Минске. Все остальные процедуры обращения за визами остаются без изменений.