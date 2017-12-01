Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Казахстану сотрудничество в IT-сфере и внедрении новейших производственных и финансовых технологий и инструментов. Об этом он заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, об этом сообщают Belnaviny.by.

“Беларусь уже производит солидный объем программного обеспечения для многих стран и готова к кооперации и обмену опытом с казахстанскими братьями. Мы ничего от вас скрывать не будем. Все, что мы умеем делать в этом плане, – пожалуйста, мы предоставим полную информацию, все это покажем вам”, — процитировали в пресс-службе слова белорусского лидера.

Отметим, что одновременно с переговорами лидеров двух стран в Минске проходил белорусско-казахстанский бизнес-форум, участниками которого стали около 400 человек.

