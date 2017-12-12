Java и C продолжают удерживать лидерство в рейтинге языков программирования

Компания TIOBE Software опубликовала очередной рейтинг популярности языков программирования, формируемый путём подсчёта количества их упоминаний при поиске в Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube, Baidu и других интернет-сервисах.

По оценкам аналитиков TIOBE Software, самыми востребованными в профессиональной среде инструментами для создания приложений в настоящий момент являются Java и C, за которыми со значительным отрывом следует C++. Четвёртым по популярности среди разработчиков является язык Python, замыкает пятёрку лидеров C#.

Проведённые специалистами TIOBE Software исследования зафиксировали рост интереса со стороны разработчиков к языкам программирования MATLAB и R. Реже в Интернете стали упоминаться Perl, Visual Basic и язык ассемблера. Что касается почётного титула «язык года», то главными кандидатами на эту награду являются Kotlin и C. Победитель в этой номинации станет известен в январе. Для справки: в 2016 году столь высокого звания был удостоен разработанный компанией Google язык Go, а годом ранее — Java.

С полным отчётом TIOBE Software можно ознакомиться здесь.