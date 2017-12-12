Java и C продолжают удерживать лидерство в рейтинге языков программирования

Компания TIOBE Software опубликовала очередной рейтинг популярности языков программирования, формируемый путём подсчёта количества их упоминаний при поиске в Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube, Baidu и других интернет-сервисах.

По оценкам аналитиков TIOBE Software, самыми востребованными в профессиональной среде инструментами для создания приложений в настоящий момент являются Java и C, за которыми со значительным отрывом следует C++. Четвёртым по популярности среди разработчиков является язык Python, замыкает пятёрку лидеров C#.

Рейтинг популярности языков программирования (источник: TIOBE Software)

Проведённые специалистами TIOBE Software исследования зафиксировали рост интереса со стороны разработчиков к языкам программирования MATLAB и R. Реже в Интернете стали упоминаться Perl, Visual Basic и язык ассемблера. Что касается почётного титула «язык года», то главными кандидатами на эту награду являются Kotlin и C. Победитель в этой номинации станет известен в январе. Для справки: в 2016 году столь высокого звания был удостоен разработанный компанией Google язык Go, а годом ранее — Java.

С полным отчётом TIOBE Software можно ознакомиться здесь.

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

О чём любят писать околоайтишные журналисты? Ну конечно же, какой язык программирования популярнее! Почему? Думаю, этим достигается некая компенсация скрытого комплекса неполноценности. Типа, как программист не состоялся, crying, зато поучу пользователей сайта, какой язык учить,.

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