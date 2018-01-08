В Беларуси таможня изъяла оборудование для майнинга более чем на $55 тыс.

Сотрудники Брестской таможни задержали крупную партию оборудования для майнинга с недействительными документами, которую предприниматель пытался ввезти в Беларусь через пункт пропуска "Домачево".

41-летний индивидуальный предприниматель пытался пересечь белорусскую границу на грузовом автомобиле Iveco, загруженном материнскими платами и видеокартами для компьютеров. Согласно имеющимся у него документам, оборудование везли для минской фирмы из Литвы, их общая стоимость составляла около 18 тысяч долларов.

В процессе прохождения таможенного контроля выяснилось, что предоставленные документы недействительны: страна-отправитель была указана неверно, а стоимость товара занизили почти в три раза.

После выявления подлога, у предпринимателя были конфискованы 320 материнских плат и 120 видеокарт на сумму свыше 115 тысяч белорусских рублей (более 55 тысяч долларов). В отношении мужчины начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси ("Представление таможенному органу при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах").