Создано приложение для поиска двойников на картинах великих художников

В сети обратили внимание на приложение Arts & Culture, которое с помощью технологии распознавания лиц помогает пользователям искать «двойников» в 70 музеях мира. Пользователи Twitter принялись массово делиться результатами и хвастаться сходством с самыми популярными произведениями искусства.

Помимо того, что Arts & Culture подбирает похожее изображение из базы данных, содержащей более 70 тысяч работ художников и скульпторов, приложение также знакомит пользователя с автором произведения, отмечает год и страну его создания. «Доказательство того, что однажды я совершу путешествие во времени в Италию XIX века? Думаю, да», — заявил один из пользователей Arts & Culture.

Приложением заинтересовались и популярные личности. Среди них оказался бас-гитарист американской поп-панк-группы Fall Out Boy Пит Вентц, который не поленился воспользоваться Arts & Culture и, судя по всему, оказался доволен результатом, а особенно 40-процентным совпадением с произведением Рембрандта.

Несмотря на множество положительных комментариев, некоторые остались недовольны работой приложения. Судя по публикациям пользователей, иногда оно не совсем точно определяет «музейного двойника».