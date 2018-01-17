Google и Coursera запустили программу подготовки специалистов ИТ-поддержки

Google запустила программу обучения специалистов по ИТ-поддержке, предназначенную для тех, у кого нет опыта в этой сфере. Курс доступен на Coursera.

Обучение начнётся 23 января, студенты должны пройти курсы и сдать тестирование по шести направлениям: основы техподдержки, принципы работы с операционными системами, принципы работы с компьютерными сетями, системное администрирование, автоматизация ИТ-процессов и безопасность.

Курс рассчитан на 8-12 месяцев и стоит $49 в месяц. Google обещает компенсировать затраты на обучение 10 тысячам учеников, но на финансовую помощь могут рассчитывать только пользователи из США. Сама программа доступна по всему миру.

По итогам обучения каждый получит сертификат. Coursera также поможет выпускникам в поисках работы — они смогут направить резюме партнёрам компании, среди которых Bank of America, Walmart, Google и прочие.