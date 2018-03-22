Партнёрство браузера Vivaldi и DuckDuckGo защитит конфиденциальность пользователей

Vivaldi и DuckDuckGo будут совместно работать над улучшением защиты приватности пользователей в Интернете. Сегодня Vivaldi стал первым браузером, в котором можно установить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию для приватных окон Private Windows.

Использование приватного окна в Vivaldi обеспечивает повышенную безопасность при просмотре веб-сайтов, поскольку при этом в браузере не сохраняется история посещённых страниц, файлы cookies и временные файлы.

Открыв приватное окно в новой версии браузера Vivaldi, пользователи увидят DuckDuckGo в качестве поискового ресурса по умолчанию. Теперь, в отличие от пользователей других браузеров, они смогут не только сохранять конфиденциальность при работе в сети, но и осуществлять поиск информации в безопасном режиме. Интеграция данного поискового ресурса в браузер поднимает заботу о безопасности данных пользователей Vivaldi на новый уровень, не позволяя сторонним ресурсам собирать информацию о пользователях браузера