Названы страны с самым высоким потреблением пиратского контента

Аналитическая компания MUSE составила отчет, в котором назвала страны с самым высоким потреблением пиратского контента в 2017 году. Эксперты отметили значительный рост посещений пиратских сайтов. 

Первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты Америки, на второй строчке расположилась Россия, а третье место досталось Индии. Четвертое и пятое места заняли Бразилия и Турция соответственно.

Согласно отчету, за прошлый год число посещений сайтов с нелегальным контентом среди россиян выросло с 14,4 до 20,6 миллиарда визитов. Общее число посещений пиратских сайтов в мире также растёт — в 2017 году оно достигло 300,2 млрд, на 1,6% больше, чем в 2016-м.

Высокой популярностью пользуется телевизионный контент – прирост составил 3,4%, а вот спрос на фильмы упал на 2,3%.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> Первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты Америки

И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? :)))) Китайцев вот жалко, им нормально пиратить "Великий файрвол" не дает... 

+1
Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

внезапно, США smiley...

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