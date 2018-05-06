Найден быстрый способ взломать Android-смартфон

Специалисты в сфере кибербезопасности компании VUSec сообщили о новой форме атаки на Android-смартфоны. Об этом они написали в своем блоге.

Данная технология взлома называется GLitch. Как сообщают эксперты, она пользуется старой уязвимостью в аппаратном обеспечении Rowhammer, которая дает возможность осуществлять манипуляции с данными, которые хранятся я в ячейках памяти компрометируемых гаджетов. 

Важно отметить, что данная уязвимость может присутствовать только в старых моделях смартфонов.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Специалисты ...написали в своём блоге.

Сомневаюсь, что редакционный бот этот блог читал. Впечатление, что он предлагает изучить его самостоятельно и определить насколько старым д.б. смартфон, чтобы залететь. :)

Вопрос, друзья: кто-нибудь отключает в браузерах джава-скрипт?

Аватар пользователя JK

JK

mike пишет:

Вопрос, друзья: кто-нибудь отключает в браузерах джава-скрипт?

  smiley   Как в моём случае, так корректнее было бы спросить -- включаю ли я его?   wink 

 Ответ -- только по крайней необходимости.

 Не считаю нужным тратить свои нервы, время, трафик и деньги на чьи-то "завихрения".

 Моё мнение -- ничего хорошего(полезного) в подавляющем большинстве случаев  они не дают, а проблем найти можно в два счёта.   angry

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