Найден быстрый способ взломать Android-смартфон

Версия для печати
Специалисты в сфере кибербезопасности компании VUSec сообщили о новой форме атаки на Android-смартфоны. Об этом они написали в своем блоге.
Данная технология взлома называется GLitch. Как сообщают эксперты, она пользуется старой уязвимостью в аппаратном обеспечении Rowhammer, которая дает возможность осуществлять манипуляции с данными, которые хранятся я в ячейках памяти компрометируемых гаджетов.
Важно отметить, что данная уязвимость может присутствовать только в старых моделях смартфонов.
Комментарии
Сомневаюсь, что редакционный бот этот блог читал. Впечатление, что он предлагает изучить его самостоятельно и определить насколько старым д.б. смартфон, чтобы залететь. :)
Вопрос, друзья: кто-нибудь отключает в браузерах джава-скрипт?
Как в моём случае, так корректнее было бы спросить -- включаю ли я его?
Ответ -- только по крайней необходимости.
Не считаю нужным тратить свои нервы, время, трафик и деньги на чьи-то "завихрения".
Моё мнение -- ничего хорошего(полезного) в подавляющем большинстве случаев они не дают, а проблем найти можно в два счёта.
Добавить комментарий