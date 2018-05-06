Найден быстрый способ взломать Android-смартфон

Специалисты в сфере кибербезопасности компании VUSec сообщили о новой форме атаки на Android-смартфоны. Об этом они написали в своем блоге.

Данная технология взлома называется GLitch. Как сообщают эксперты, она пользуется старой уязвимостью в аппаратном обеспечении Rowhammer, которая дает возможность осуществлять манипуляции с данными, которые хранятся я в ячейках памяти компрометируемых гаджетов.

Важно отметить, что данная уязвимость может присутствовать только в старых моделях смартфонов.