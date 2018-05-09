В Google Assistant появится новая функция

Голосовой помощник Google научился отвечать на дополнительные вопросы без необходимости повторять «Hey, Google». Теперь пользователи смогут попросить ассистента выполнить несколько действий последовательными запросами.

Новая функция голосового помощника — Google Duplex. Это технология даст возможность Assistant совершать звонки в рестораны, парикмахерские и другие учреждения вместо человека. На тестовых звонках, которые показала Google, ассистент естественно говорит с человеком на другом конце линии и даже использует междометия.

Напомним, что 8 мая в Калифорнии проводится ежегодная конференция Google I/O, которая ориентирована на разработчиков. В рамках мероприятия компания представила Android P - новую версию своей операционной системы.