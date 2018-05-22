К 2020 году в Китае планируют запустить проект для оценки социального рейтинга горожан

К 2020 году в Китае планируют запустить проект Social Credit Score для оценки социального рейтинга горожан. Рейтинг будет формироваться исходя из норм, установленных правительством КНР, а данные будут находиться в открытом доступе. Критерии оценки социального рейтинга затронут практически все сферы жизни: начиная с того, какую сумму человек тратит в течение дня, заканчивая его взаимодействием с окружением.

Оценка граждан будет проходить по следующим категориям: потребительское поведение, социальные связи, благосостояние, надежность и следование правилам.

Влияние социального рейтинга трудно переоценить: от него будет зависеть возможность устройства на высокооплачиваемую должность или зачисление ребенка в частную школу. За социальной активностью в киберпространстве также будет вестись слежка. По результатам оценки будут создаваться «черные списки», попадание в который чревато запретом вылета из страны. Также, проект предполагает наказание компаний, загрязняющих окружающую среду и коррупционеров.

За «правильное» поведение предусмотрено множество привилегий, среди которых скидка на коммунальные услуги и возможность аренды жилья без внесения депозита, а на сайтах знакомств такие люди будут в топе.

О проекте рассказал Ли Йинг-Юн, технический директор компании Sesame Credit, которая входит в состав тестировщиков SCS. Он пояснил, что человек, проводящей за видеоиграми длительное время будет записан в бездельники. А людей приобретающих детское питание отнесет к ответственным гражданам. Сложно оценить положительные и отрицательные стороны внедрения подобного проекта. Но, к примеру, один из недочетов системы в том, что пока она не отличает любителя видеоигр от фрилансера.

Проект Social Credit Score был предложен в 2014 году, а его основная идея – создать «честное общество» во всех сферах жизни. На данный момент крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent начал тестирование SCS с помощью своего мессенджера QQ, помимо этого компании принадлежит популярный мессенджер WeChat, которым пользуются 850 млн человек по всему миру, что дает доступ к огромному объему личных данных.