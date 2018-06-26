МТС построит техническую инфраструктуру ко II Европейским играм

МТС примет участие в предоставлении инновационных решений и строительстве технической инфраструктуры для главного спортивного события будущего года в Беларуси - II Европейских игр в Минске. Об этом KV.by рассказали сегодня в пресс-службе компании.



Расширенная емкость сети на главных спортивных сооружениях

Первым гостей примет обновленный стадион «Динамо». Здесь пройдет церемония открытия Игр. МТС выступил одним из застройщиков телекоммуникационной инфраструктуры спортивной арены. Реализуя проект, специалисты компании использовали мировой опыт: базовые станции спланированы с учетом пропуска пикового трафика, что позволит обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом более двадцати тысяч человек.

Особое внимание трибунам — из-за особенностей конструкции объекта оборудование смонтировано нестандартным способом: часть специальных антенн размещены непосредственно над трибунами по всему периметру стадиона, часть — внутри помещений арены (vip-залы, помещения для пресс-конференций и т.п.). Это позволяет обеспечить максимальное покрытие и гарантировать качественную связь болельщикам, комментаторам и спортивным журналистам. Оборудование успешно прошло тестирование и готово к работе во время соревнований с многотысячной аудиторией.



Кроме того, МТС увеличит емкость сети на других спортивных объектах страны, в том числе тренировочных базах. Среди них: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, Легкоатлетический стадион, Дворец художественной гимнастики, Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки», Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта и другие. Сеть готовят к большим нагрузкам и на других локациях, которые примут большое количество посетителей: в местах проживания спортсменов и болельщиков, а в фан-зонах дополнительно будут использовать передвижные базовые станции.



Улучшенная связь на железнодорожных объектах

Для комфорта гостей белорусской столицы в дополнение к уже реализованному с Белорусской железной дорогой проекту по обеспечению всех 19 ж/д вокзалов страны общественным Wi-Fi к Европейским играм планируется улучшить связь по маршрутам следования поездов в направлениях: Гомель — Жлобин — Осиповичи — Минск — Молодечно — Гудогай; Брест — Барановичи — Минск — Орша; Жлобин — Могилев — Орша — Витебск — Езерище.

Всего связью планируется покрыть не менее 1300 километров железнодорожных путей. Дополнительные базовые станции появятся и вдоль крупных магистралей — около сотни вышек, что обеспечит качественный доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 3G «внутри автомобиля».



В международных пунктах пропуска заработают новые базовые станции

Емкость сети увеличат и в международных пунктах пропуска, здесь также заработают новые базовые станции. Что касается аэропорта, здесь уже обеспечено 100% покрытие 4G трассы М2 «Минск — Национальный аэропорт «Минск». Связью четвертого поколения абоненты МТС могут пользоваться и в здании аэропорта, что дает еще больше комфорта пользования интернет-сервисами и услугами оператора.



Для обеспечения максимально качественного покрытия и высоких скоростей передачи данных во время проведения Игр сеть МТС готова для автоматического перераспределения трафика во время пиковых нагрузок, чтобы гости белорусской столицы могли комфортно пользоваться услугами связи.