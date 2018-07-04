Названы самые популярные мобильные браузеры

Специалисты аналитической компании StatCounter подготовили статистику самых популярных мобильных браузеров. На первом месте расположился Google Chrome (54,98%). Затем идут Safari (17,25%), UC Browser, Samsung Internet и Opera.

Что касается браузеров для ПК, то здесь следующее распределение мест: Google Chrome установлен на 66,87% компьютеров в мире. На втором месте находится браузер Mozilla Firefox, которым пользуется 11,44% владельцев ПК. Замыкает тройку лидеров списанный Internet Explorer с долей 7,13%.

Четвертое место занимает Safari от Apple, доля которого в июне достигла 5,38%. В конце рейтинга находится преемник Internet Explorer, браузер Microsoft Edge, контролирующий только 4,16% рынка, хотя Microsoft прилагает огромные усилия для его популяризации.