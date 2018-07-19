Пользователи Vivaldi будут защищены от сбора личной информации

Поисковый сервис Qwant вошёл в список предустановленных поисковиков браузера Vivaldi. Сотрудничество с поисковым сервисом Qwant позволяет повысить сохранность важных данных пользователей благодаря добавлению поискового сервиса, ориентированного на безопасность.

Теперь пользователи могут осуществлять поиск в сети не предоставляя рекламным сервисам информацию о своих предпочтениях. Как Vivaldi, так и Qwant не проводят мониторинг работы своих пользователей и не собирают информацию для продажи рекламным сетям.

Пользователи, впервые устанавливающие браузер Vivaldi, смогут найти поисковый сервис Qwant в поисковом поле рядом с адресной строкой – достаточно кликнуть курсором мыши на иконку увеличительного стекла, чтобы увидеть весь список поисковых сервисов, включая Qwant. Также данный поисковый сервис можно использовать и в адресной строке, сделав соответствующие изменения в поисковых настройках браузера Vivaldi.