«Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки

Компания «Яндекс» считает «необоснованным и не соответствующим законодательству» требование Московского городского суда удалить из выдачи ее поисковой системы ссылки на пиратские копии контента нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа».

Как пояснили в «Яндексе», компания намерена обжаловать определение суда. На основании решения суда «Яндекс» получил уже четыре уведомления от Роскомнадзора с предписаниями удалить спорный контент, но требование не было выполнено, пишет CNews.

Разъясняя свою позицию, компания ссылается на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому нелегально распространяемый контент блокируется непосредственно на самом пиратском сайте и его зеркалах. «Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — подчеркнули в «Яндексе». Компания выражает уверенность, что ее поисковая система работает в полном соответствии с законодательством.

В «Яндексе» также отметили, что определения Мосгорсуда по этому делу кардинально отличаются от уже сложившейся в этом же суде практики принятия решений по аналогичным делам. «Яндекс» считает, что данное решение не является выходом из ситуации, поскольку в других поисковиках и соцсетях ссылки на пиратские копии контента «Газпром-медиа» останутся.