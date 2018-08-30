«Яндекс» удалил ссылки на пиратский контент «Газпром-медиа» по требованию Роскомнадзора. В компании объяснили это решение «минимизацией рисков блокировки», из-за которой могли пострадать все пользователи «Яндекса».

В «Яндексе» продолжают считать требования суда и Роскомнадзора «необоснованными и не соответствующими закону», а также собираются оспаривать их в суде.

В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к «Яндекс.Видео» блокировку. Блокировка привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае «Яндекс.Видео» это yandex.ru.



Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи «Яндекса», мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями.

пресс-служба «Яндекса»