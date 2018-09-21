В России против «Яндекса» возбудили дело

Федеральная антимонопольная служба проверит «Яндекс» из-за рекламы букмекеров. Сотрудники московского управления ФАС заявили, что уже возбудили дело против российского поискового сервиса. По данным регулятора, реклама букмекерских контор отображалась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу.

Кроме того, рекламные объявления распространялись и в других сервисах компании, включая «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмма» и «Яндекс.Новости».

«Действия “Яндекса” противоречат частям 2,3 статьи 27 закона "О рекламе"», — прокомментировали ситуацию представители ФАС. Они также напомнили, что интернет-реклама азартных игр и их организаторов в России запрещена.

Рассмотрение дела против российского поисковика пройдет 25 сентября, уточнили в федеральной антимонопольной службе.