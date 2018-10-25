Браузер Vivaldi представляет версию 2.1

Вышедшая сегодня новая версия Vivaldi 2.1 предлагает улучшение популярной функции Быстрые команды.

Используя Быстрые команды, пользователь может не запоминать сотни и тысячи комбинаций быстрых клавиш. Достаточно начать вводить в соответствующем поле название планируемого действия, чтобы управлять любым компонентом браузера, в дополнение в поиску в сети, осуществляемому из этого же поля.

Окно Быстрых команд по умолчанию открывается с помощью F2, а закрывается клавишей ESC, при этом также данное окно доступно через меню Инструменты.

С помощью простых настроек пользователи могут легко изменять категории, доступные для поиска в окне Быстрых команд. Например, можно отображать только историю посещённых страниц, отключая при этом поиск среди закладок.

Быстрые команды могут ускорить доступ к часто посещаемым веб-сайтам. Включив в настройках опцию «По короткому имени» можно обеспечить автоматическое открытие требуемой закладки просто при совпадении короткого имени, даже не используя клавишу Enter.

Теперь пользователи могут легко создавать новые заметки с помощью окна Быстрых команд. Заметки являются ещё одной уникальной встроенной функцией браузера Vivaldi.

Также при вводе текста в окне Быстрых команд содержимое соответствующих заметок также будет отображаться в результатах поиска. Это ещё один быстрый способ поиска нужных заметок.

Vivaldi предлагает пользователям несколько удобных способов изменения масштаба страниц или интерфейса браузера, если текст или элементы окна кажутся слишком маленькими. В сегодняшнем обновлении появилась ещё одна удобная функция к этому набору.

Теперь пользователи могут ввести в окне Быстрых команд текст «масштаб интерфейса» или «масштаб страницы» и указать процентный параметр для увеличения или уменьшения масштаба. После нажатия клавиши Enter действие будет применено к странице или интерфейсу браузера. Это позволяет быстро менять масштаб, не теряя времени на открытие настроек или на пошаговое изменение с помощью слайдера.

Сегодняшнее обновление также включает поддержку бесплатного открытого видеокодека AV1. Данный кодек активно используется для потокового видео и включение его поддержки в браузер позволяет пользователям избежать проблем с использованием закрытых проприетарных кодеков.