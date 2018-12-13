Браузер Vivaldi представляет версию 2.2

Сегодня выходит новая версия Vivaldi 2.2, в которой разработчики уделили повышенное внимание функциональности и интерфейса браузера. В данном релизе представлены новые способы управления вкладками, упрощена работа с клавишами доступа, реализован просмотр видео в отдельном окне, а также улучшены возможности настройки панелей браузера.

Vivaldi не ограничивает возможности пользователей по способам работы и настройке браузера в погоне за минимализмом. Наоборот, Vivaldi создан с целью предоставить пользователям максимум возможностей по управлению браузером вплоть до мельчайших деталей.

Сохранение выбранных вкладок в сессию: Сессии – это группы вкладок, сохранённые в браузере, которые могут быть открыты позднее. Теперь пользователи могут выбрать несколько открытых вкладок и сохранять их как сессии для просмотра в другой раз.

Номерное переключение вкладок: Первые девять открытых вкладок теперь получают номерные обозначения, что позволяет пользователям быстро переключаться между ними, используя комбинацию клавиш Alt+w и номер требуемой вкладки.

Работа с управляющими клавишами веб-сайтов с помощью клавиш доступа: клавиши доступа позволяют использовать функциональность веб-страниц с помощью комбинаций быстрых клавиш. Веб-сайты могут назначать специальные комбинации клавиш для работы из браузера используя клавиши доступа (ALT + SHIFT).

Теперь пользователи смогут видеть все доступные комбинации в Быстрых командах с помощью опции ‘Отображать клавиши управления страниц’.

Откреплённое видео (Картинка в Картинке): Пользователи могут просматривать видео в формате HTML5 в плавающем откреплённом окне, продолжая просматривать веб-страницы в основном окне браузера. Данная опция находится в контекстном меню видеоплейера. На некоторых веб-сайтах, как YouTube, для доступа к функции достаточно двойного клика мышкой.

Контроль звука: Пользователи теперь могут отключать звук на всех вкладках, кроме активной. Данная опция находится в контекстном меню вкладки.

Улучшенная поддержка сервиса ‘Netflix’ для Linux: Пользователи Linux-систем теперь могут легко пользоваться сервисами Netflix, Prime Video и другими, благодаря автоматическому подключению расширения Widevine (Encrypted Media Extensions).

В новой версии браузера Vivaldi появилась возможность настраивать адресную панель и панель состояния, удаляя с них ненужные элементы. В частности, появилось контекстное меню кнопок панелей, в котором пользователь может выбрать или скрытие кнопки с панели, или восстановление изначального состояния панели. Также сброс настроек панелей можно осуществить в настройках браузера.