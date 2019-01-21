Приложение Google Maps стало показывать дорожные камеры

Приложение Google Maps теперь отображает камеры контроля скорости, установленные на дорогах.

На картах камеры отмечены оранжевыми значками. Приближаясь к устройству, приложение предупредит водителя голосовым сообщением. Эта функция стала доступна в конце прошлого года, и вскоре ей смогут пользоваться жители России, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Мексики, Канады, Индии, Индонезии.

Также Google Maps будет показывать разрешенную скорость на дорогах. Знак ограничения скорости будет появляться в нижнем левом углу экрана. Полтора года назад функция стала доступна для жителей Сан-Франциско и Рио-де-Жанейро. Теперь ей можно будет воспользоваться и в других странах, в частности, в США, Великобритании, Дании.