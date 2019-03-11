6 апреля будет глобальный сброс счётчиков GPS

На конференции RSA Conference USA 2019, которая стартовала 4 марта в Сан-Фанциско, эксперты по безопасности вновь напомнили об известной проблеме регулярного сброса счётчика недель в оборудовании для обслуживания системы навигации NAVSTAR (GPS). Подобное уже происходило около 20 лет назад в ночь с 21 на 22 августа 1999. Новый сброс произойдёт в ночь с 6 по 7 апреля 2019 года.

Проблема возможного сбоя в системе навигации GPS связана с 10-битным представлением счётчика недель. По истечении 1024 недель счётчик сбрасывается в ноль. Теоретически, приёмники GPS по всему миру должны отработать этот переход без сбоя.

Специалисты осведомлены о проблеме и обновляют прошивки приёмников. Официальные инстанции издали предупреждение ещё год назад. Современные системы GPS переходят на 13-битное представление счётчика недель, что отодвигает проблему обнуления на 157 лет в будущее. Что касается настоящего времени, то наибольшему риску подвержены системы навигации реального времени. Для них переход может стать критическим испытанием.