6 апреля будет глобальный сброс счётчиков GPS

На конференции RSA Conference USA 2019, которая стартовала 4 марта в Сан-Фанциско, эксперты по безопасности вновь напомнили об известной проблеме регулярного сброса счётчика недель в оборудовании для обслуживания системы навигации NAVSTAR (GPS). Подобное уже происходило около 20 лет назад в ночь с 21 на 22 августа 1999. Новый сброс произойдёт в ночь с 6 по 7 апреля 2019 года.
Проблема возможного сбоя в системе навигации GPS связана с 10-битным представлением счётчика недель. По истечении 1024 недель счётчик сбрасывается в ноль. Теоретически, приёмники GPS по всему миру должны отработать этот переход без сбоя.
Специалисты осведомлены о проблеме и обновляют прошивки приёмников. Официальные инстанции издали предупреждение ещё год назад. Современные системы GPS переходят на 13-битное представление счётчика недель, что отодвигает проблему обнуления на 157 лет в будущее. Что касается настоящего времени, то наибольшему риску подвержены системы навигации реального времени. Для них переход может стать критическим испытанием.
Комментарии
Вспоминаем проблему 2000? ;)))
Нас еще ждет "проблема 2038". ;)
А я участвовал в создании проблемы "31.07". Было "весело". :)
Был бы не против почитать стать на эту тему.
Ну "проблему 2038" знают многие, а кто не знает, тот гуглит. :) Но что за "31.07"? Неужто ядерная физика? Или добавлял високосную секунду вместо 30.06 31.07?