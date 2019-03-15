Состоялся релиз браузера Chrome 73

Разработчики Google представили обновление браузера Chrome 73 и сборку Chromium. В этой версии для Android добавлен режим Lite pages, который ускоряет загрузку сайтов на медленном соединении. Также этот режим сокращает затраты трафика и оптимизирует страницы на лету. При этом режим автоматически отключается для конкретных сайтов, если пользователь часто возвращается к просмотру оригинальных страниц без оптимизации. Также в мобильной версии обновился менеджер закачек, а при отсутствии соединения выдаются рекомендации.

Также разработчики улучшили режим «картинка в картинке» в десктопных версиях браузера. В частности, окно остаётся на виду при навигации по другим страницам. Кроме того, появилась возможность автоматически переводить видео в режим «картинка в картинке», если пользователь переходит на другую вкладку. Появилась кнопка Skip Ad, которая позволяет пропустить рекламу.

Как и было обещано, добавилась поддержка аппаратных мультимедийных клавиш для управления воспроизведением контента. Теперь они работают прямо в браузере, хотя пока не на всех ОС. Функция доступна на Chrome OS, macOS и Windows, а в Linux появится позднее. А ещё браузер научился отсоединять веб-приложения в формате PWA, размещая их отдельно от браузера. Это актуально для чатов, мессенджеров и прочего. Также поддержка PWA добавлена в версии для macOS. В ней же появилась тёмная тема оформления.

В настройках учётной записи предложена отдельная секция Sync and Google services, которая, как понятно по названию, включает все опции для управления синхронизацией данных и отправки сведений в Google. Там есть синхронизация слов, добавленных пользователем в словарь, данные для определения вредоносных приложений и страниц, а также обезличенный сбор телеметрии с информацией об открываемых сетевых адресах.

Кроме того, улучшения получили инструменты для веб-разработчиков. Сам браузер уже можно скачать с официального сайта, или обновить с помощью встроенного инструмента.