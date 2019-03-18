Поисковая система DuckDuckGo появилась в Chrome 73

На днях компания Google представила новую сборку браузера Chrome 73, в которой добавила немало улучшений в плане безопасности. Однако было ещё одно улучшение, которое наверняка придётся по нраву параноикам и просто осторожным пользователям. Суть в том, что разработчик добавили-таки в перечень поисковых систем анонимный поисковик DuckDuckGo. Кроме него, там уже есть Google, Bing и Yahoo.

Любопытно, что сами разработчики не упоминали эту возможность в списке нововведений. Скорее всего, это было сделано намеренно, чтобы не рекламировать конкурента слишком уж явно. Однако всё же это сделали, поскольку Chrome занимает более половины всего рынка веб-браузеров. Таким образом, в Маунтин-Вью смогли сохранить популярность своего решения и потенциально привлечь новых пользователей.

Важно отметить, что наличие DuckDuckGo по умолчанию зависит от страны проживания пользователи. Полный список включает Аргентину, Австрию, Австралию, Бельгию, Бруней, Боливию, Бразилию, Белиз, Канаду, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Хорватию, Германию, Данию, Доминиканскую Республику, Эквадор, Фарерские острова, Финляндию, Грецию, Гватемалу, Гондурас, Венгрию, Индонезию, Ирландию, Индию, Исландию, Италию, Ямайку, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Молдову, Македонию, Мексику, Никарагуа, Нидерланды, Норвегию, Новую Зеландию, Панаму, Перу, Филиппины, Польшу, Пуэрто Рико, Португалию, Парагвай, Румынию, Сербию, Швецию, Словению, Словакию, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Южную Африку, Швейцарию, Великобританию, Уругвай, США и Венесуэлу. Любопытно, что России, Беларуси и Украины в списке нет, хотя поисковик можно добавить вручную.