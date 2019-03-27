В МТС стартовали предзаказы на новую флагманскую серию Huawei P30 с бонусом в виде смарт-часов

Вчера в Париже состоялась презентация новых флагманов Huawei серии P30: Huawei P30, Huawei P30 Pro и упрощенной версии – Huawei P30 lite. А сегодня уже можно оформить предзаказ на эти смартфоны в МТС и получить внушительный бонус.

Ключевой особенностью нового Huawei P30 стала камера – тройной фотомодуль с разрешением 40 Мп у основной камеры, широкоугольной камерой на 16 Мп и перископным телефото модулем на 8 Мп с функцией «суперзума». Новая матрица SuperSpectrum позволяет смартфону делать фото с максимально корректной передачей цветов даже в условиях плохой освещенности. Телефон будет доступен по цене 1699 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 154,45 рубля, а по двухлетней – 73,86 рубля.

Модель Huawei P30 Pro отличается безрамочным вытянутым экраном с диагональю 6,47 дюйма. Здесь используется первая в мире квадрокамера Leica, изюминкой которой стала специальная времяпролетная камера TOF для 3D-моделирования. А дальность четкой фотографии при 10-кратном зумировании составляет более 500 м! Кроме более серьезной технической начинки смартфон может похвастаться увеличенной емкостью аккумулятора – 4200 мАч, что дает уверенную работу больше одного дня без подзарядки, а в случае чего можно поделиться “лишней” емкостью с другими смартфонами с помощью беспроводных технологий. Цена продвинутого флагмана составит 2399 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 218,09 рубля, а по двухлетней – 104,3 рубля.

Бонусом при заказе смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro будет возможность получить смарт-часы Huawei Watch GT Business Version по символической цене всего в 10 копеек.

Также в продаже появится и упрощенная версия флагмана – Huawei P30 lite. Этот смартфон может похвастать тройной камерой, флагманским дизайном и интересными характеристиками. Смартфон стоит 799 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 72,63 рубля, а по двухлетней – 34,73 рубля.