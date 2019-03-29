Huawei P30 заказали в 10 раз больше человек, чем Huawei P20

Пару дней назад были анонсированы флагманские смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro, на которые сразу же был открыт прием предварительных заказов. По информации известного китайского магазина Tmall, линейка Huawei P30 уже установила новый рекорд по объему предварительных заказов, касающийся серии Huawei P.

Предыдущий рекорд принадлежал линейке Huawei P20, при этом представители магазина утверждают, что Huawei P30 и Huawei P30 Pro заказали в 10 раз больше человек, чем Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Главной особенностью новой флагманской линейки стала усовершенствованная камера Leica. Huawei P30 Pro стал первым смартфоном серии, который получил основную камеру, включающую сразу четыре датчика изображения, в результате чего смартфон возглавил суммарный рейтинг DxOMark.