Госдума приняла закон об изоляции Рунета

16 апреля 2019 года Государственной Думой был принят закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» Интернета на территории России. СМИ уже окрестили его законом об «изоляции Рунета». Его приняли в третьем и последнем чтении, следующим этапом станет передача документа в Совет Федерации, а затем — на подпись президенту.

В случае прохождения этих этапов закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а некоторые его положения — о криптографической защите информации и о национальной системе DNS — с 1 января 2021 года.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект был «подготовлен с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США. В подписанном Президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских Интернет-ресурсов», — говорится там же. Полная версия пояснительной записки доступна по ссылке.

Пока сложно сказать, примет ли Совфед закон, однако там очень редко отклоняют инициативы нижней палаты Парламента. Потому шансы на его принятие, а также подписание Владимиром Путиным, очень велики. Отметим, что сенатор Андрей Клишас, один из авторов документа, заявил, что верхняя палата Парламента рассмотрит закон 22 апреля.

После подписания закон и вступления его в силу российские операторы смогут контролировать точки соединения Рунета с глобальной Сетью, при необходимости переключать его в автономный режим и так далее. Также подразумевается создание собственной инфраструктуры.

Операторы до 1 апреля 2019 года уже должны были завершить полевые испытания технических мер для этого закона. А управлять процессом будет Роскомнадзор.

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