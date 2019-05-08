Android Auto получила новый дизайн

Google представила новый интерфейс операционной системы Android Auto. Он адаптирован под сенсорные экраны и призван сфокусировать внимание водителя на дороге.

Разработчики переделали панель навигации, сократив количество нажатий ко всем базовым функциям. В частности, стало проще переключать песни и читать уведомления. Появилась поддержка возобновления ранее запущенных приложений. Так, при запуске автомобиля система включит музыкальный проигрыватель и предпочитаемое навигационное приложение.

Также в Android Auto появилась темная тема, которая делает ночные поездки более комфортными. А широкоформатные экраны теперь используются на полную, предоставляя больше информации.

Релиз новой версии состоится летом 2019 года.

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