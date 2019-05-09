Вышла новая версия браузера Vivaldi

Компания Vivaldi объявила о выпуске новой версии одноименного браузера. Отличительной особенностью Vivaldi 2.5 является первая в своем роде интеграция — браузер управляет подсветкой Razer Chroma, связывая ее работу с просматриваемыми страницами.

Устройства с поддержкой системы управления подсветкой Razer Chroma будут динамически синхронизироваться с цветами веб-сайтов, посещаемых в Vivaldi. По умолчанию эта возможность выключена

Среди новых функций разработчик упоминает функцию гибернации вкладки или группы вкладок для экономии памяти, просмотр нескольких сайтов на одной вкладке (разделенный экран), быструю перемотку в результатах поиска, быструю навигацию с помощью настраиваемых жестов мышью.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!