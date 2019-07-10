LG подала заявку на патент криптовалютного кошелька

Южнокорейская корпорация регистрирует товарный знак «ThinQ Wallet», который имеет несколько сценариев использования, в том числе для хранения цифровых денег на смартфоне, мобильного платежного приложения и блокчейн-платформы.

В Бюро по патентам и товарным знакам США поступила новая заявка от южнокорейской корпорации LG. Она планирует зарегистрировать товарный знак «ThinQ Wallet», среди сценариев использования которого есть мобильный кошелек для криптовалют, блокчейн-платформа и платежное приложение.

На данный момент товарный знак «ThinQ» уже используется корпорацией в ее смартфоне G7. LG разрабатывает различные проекты в сфере блокчейна с 2017 г., когда она создавала платформу с использованием ПО Corda от консорциума R3.

В конце мая в сети появилась информация о планах конкурирующей корпорации Samsung по добавлению поддержки криптовалют в Samsung Pay. Также в смартфоне Galaxy S10 был добавлен цифровой кошелек, теперь компания планирует интегрировать эту опцию в недорогие мобильные устройства серии.