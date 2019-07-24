Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам

Министерство информации Беларуси закрыло доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Такое решение было принято после уведомления из Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, а также Минского горисполкома.

Доступ к четырнадцати сайтам был ограничен в связи с нарушением статьи 38 и 511 закона "О средствах массовой информации". Причиной стала ненадлежащая реклама. Теперь доступ к 14 интернет-ресурсам закрыт.
 

 

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Опубликовал: KVbot,

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