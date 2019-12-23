В России могут заблокировать YouTube

Московский городской суд принял заявления издательства «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер для произведения «Задача трех тел» — нелегальные аудиоверсии книги появились в сети, на платформах YouTube и «Яндекс.Видео». Об этом сообщают «Ведомости».

Сервисам необходимо удалить нарушающие права издательства копии произведения. В противном случае им грозит блокировка на территории всей страны. Сейчас аудиокнига «Задача трех тел» все еще доступна на обоих сайтах.

Возможность безвозвратно блокировать ресурсы действует в России с 2015 года. При отказе от добровольного удаления нарушающего авторские права контента Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах, после чего ресурс заносится в реестр Роскомнадзора.