Android стала лидером по количеству уязвимостей

По данным TheBestVPN, в 2019 году в Android было найдено наибольшее количество уязвимостей среди всех операционных систем.

Отчёт TheBestVPN содержит данные о количестве выявленных уязвимостей в разных программных платформах, в том числе Windows, Linux, Android и др. По итогам 2019 года вершину рейтинга занимает Android, поскольку в течение года в ОС было обнаружено 414 уязвимостей. Отмечается, что последние годы количество ежегодно выявляемых уязвимостей в Android сокращается. Для сравнения, в 2017 и 2018 годах исследователи обнаружили в Android 843 и 525 уязвимостей соответственно. Всего за время существования программной платформы Google было выявлено 2563 уязвимости.

Отмечается, что частично в появлении уязвимостей виновны не разработчики Android, а сторонние производители программного и аппаратного обеспечения. Стоит отметить, что Google считает необъективной оценку безопасности программной платформы на основе количества выявленных и исправленных уязвимостей.