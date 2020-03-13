Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android Auto

Американский производитель Harley-Davidson объявил, что планирует добавить поддержку приложения в некоторые из уже существующих мотоциклов, а также выпускать новые модели изначально с Android Auto.

Владельцы мотоциклов Touring, Trike и CVO, выпущенных начиная с 2014 года и оснащённых системой Boom!Box GTS, могут установить Android Auto самостоятельно или в дилерском центре, начиная с этого лета. Те, чьи мотоциклы не оснащены Boom!Box GTS, могут докупить её в качестве отдельного аксессуара.

Harley-Davidson заявляет, что все модели Touring, CVO и Trike, начиная с 2021 модельного года, получат Android Auto с завода. Система будет поддерживать абсолютно ту же функциональность, что и Android Auto в автомобилях.

Мотоциклы Harley-Davidson поддерживают Apple CarPlay ещё с 2018 года, поэтому появление поддержки Android Auto можно считать вполне логичным шагом для производителя.