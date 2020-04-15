В Chrome внезапно вернется функция, которую почти "убили"

Google приостановила "уничтожение" протокола FTP, начатое в браузере Chrome 81. В будущих релизах Chrome поддержка FTP по умолчанию вновь будет включена. Причины этого решения компания списала на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

На текущий момент неизвестно, что именно, связанное с коронавирусом, заставило Google вернуть поддержку FTP в свой браузер. Кроме того, не уточняется, как надолго поддержка будет продлена, известно лишь, что она будет отключена сразу же, как только обстановка в мире войдет в норму.

После окончательного отключения FTP, при открытии в браузере ссылок вида "ftp://" будет появляться диалоговое окно с предложением запуска стороннего клиента, если таковой имеется в системе.

 

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Опубликовал: KVbot,

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