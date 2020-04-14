"ВКонтакте" тестирует в Беларуси новый мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила, что представила в Беларуси экспериментальный мессенджер VK Me. В нем доступны некоторые функции, отсутствующие в основном приложении VK.

Приложение позволяет общаться с друзьями из "ВКонтакте", но не требует привязки к профилю социальной сети - в VK Me можно общаться с контактами из телефонной книги. Среди новых функций мессенджера - режим "невидимки", в котором будет показываться, что пользователь "заходил недавно", даже когда он на самом деле находится в сети. Помимо этого белорусские пользователи VK Me смогут протестировать чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем эта функция может появиться и в основном приложении VK в России.

Новый мессенджер до этого тестировался в Казахстане с 2018 года.