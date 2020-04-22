Два браузера Vivaldi выходят в один день

Компания Vivaldi Technologies объявляет о самом значительном релизе этого года – новой версии Vivaldi 3.0 для настольных компьютеров и долгожданную первую версию мобильного браузера Vivaldi для устройств под управлением Android.
Обе версии браузера, десктопная и мобильная, имеют встроенный блокировщик слежки и рекламы.
Vivaldi теперь является браузером со встроенной защитой от слежки благодаря интеграции Tracker Radar от компании DuckDuckGo, что обеспечивает простую и эффективную защиту от попыток некоторых веб-сайтов отследить активность пользователей.
Также в десктопной версии Vivaldi продолжается добавление новых удобных функций, включающих уникальные часы с таймером, улучшенную пространственную навигацию и огромный список опций настройки браузера.
Мобильная версия Vivaldi, обладающая превосходным функционалом, выходит со встроенным блокировщиком рекламы – наиболее востребованной функцией на Android-устройствах, а также с защитой от слежки, обеспечивая быструю, безопасную и эффективную работу в сети.
Десктоп: Что нового в Vivaldi 3.0
Встроенный блокировщик слежки
Vivaldi не отслеживает активность своих пользователей, а теперь не позволяет этого делать и всем остальным. Встроенный блокировщик нейтрализует попытки некоторых сайтов собирать информацию об активности пользователей в сети.
Доступно три уровня блокировки, при этом пользователь может как использовать один общий уровень для всех сайтов, так и устанавливать индивидуальную настройку для каждого сайта.
Блокировщик нежелательной рекламы
Дополнительно к блокировке слежки имеется возможность блокировать и нежелательную рекламу на просматриваемых страницах. Это позволяет избежать необходимости установки дополнительных расширений в браузер, способных нарушать приватность пользователя и тормозить работу браузера.
По умолчанию блокировщик рекламы отключен, чтобы пользователи могли самостоятельно решить, какие веб-сайты могут зарабатывать на показе рекламы. Vivaldi предоставляет пользователям самим управлять своим уровнем защиты от нежелательной рекламы.
Ускорение навигации
В отличие от многих других браузеров, Vivaldi предлагает уникальный инструмент для ускорения работы в браузере — пространственную навигацию. Она позволяет осуществлять просмотр веб-страниц с использованием минимального набора клавиш.
В новой версии браузера появилась возможность перемещаться между ссылками на странице с удерживанием клавиши Shift и использованием клавиш со стрелками, что значительно ускоряет работу.
Часы в панели состояния
Кнопка с часами отображает текущее время, в том числе и с использованием секундной стрелки. При нажатии на часы открывается доступ к встроенным таймеру и будильнику, которые пользователь может перенастраивать по своему усмотрению. Дополнительно пользователь может создавать собственные предустановленные будильники для различных нужд.
Мобильный запуск: Первая версия браузера Vivaldi для Android
После нескольких месяцев бета-тестирования, первая стабильная версия Vivaldi для Android выходит в свет. Поддерживается работа на устройствах под управлением Android версии 5 и выше, а также на планшетах и Хромобуках.
Что отличает Vivaldi для Android от других браузеров?
Уделяя максимум внимания интерфейсу, Vivaldi фокусируется на простоте использования, гибкости, встроенных уникальных функциях (включая панели инструментов, Экспресс-панели, Заметки и Снимок экрана), мощных средствах поиска и внешней привлекательности браузера. Все ключевые функции находятся на расстоянии одного касания.
В большинстве браузеров непросто управлять множеством открытых страниц. Но в Vivaldi пользователи могут видеть все открытые вкладки и переключаться между ними с лёгкостью. Vivaldi для Android предлагает элегантное решение в стиле десктопной версии — панель вкладок в верхней части экрана. Она упрощает работу со множеством вкладок, но для освобождения экранного пространства может быть отключена пользователем в настройках браузера.
Также для повышения комфортности работы на устройствах с небольшим экраном Vivaldi обладает удобным интерфейсом для работы как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме просмотра. Для сохранения экранного пространства, при просмотре страниц панели с кнопками скрываются за границей экрана. А для пользователей устройств с большим экраном, предпочитающих просматривать не мобильные, а полные версии веб-сайтов, соответствующая настройка браузера позволяет включать такой режим по умолчанию для всех просматриваемых страниц.
Вот как выглядит мобильная версия Vivaldi на различных устройствах:
Встроенный блокировщик слежки и рекламы
Vivaldi предоставляет вместо рекламы и слежки скорость и приватность. Как и в десктопной версии, для блокирования слежки используются списки блокировки от Tracker Radar компании DuckDuckGo. По умолчанию блокировка рекламы и слежки отключена, но пользователи могут включить её с помощью иконки в виде щита, размещённой в адресной строке или непосредственно в настройках браузера.
Безопасная синхронизация данных
Синхронизируйте данные браузера – закладки, Экспресс-панель, сохранённые пароли, данные форм, историю (на данный момент – только введённые адреса), заметки – используя сквозное шифрование между различными версиями браузера Vivaldi, установленными на разных устройствах.
Использование панели вкладок
Одно лёгкое движение пальцем позволяет перемещаться между открытыми обычными и приватными вкладками, получать доступ к недавно закрытым вкладкам или вкладкам, открытым на другом устройстве, синхронизированным с текущим.
Создавайте заметки
Создавайте короткие записи во время просмотра страниц и синхронизируйте их между устройствами с помощью функции заметок. Эта уникальная функция Vivaldi позволяет сделать больше и при этом быстрее.
Снимок экрана
Создавайте и делитесь снимками всей страницы, включая невидимую часть, или только видимого экрана — и это тоже уникальная функция браузера Vivaldi.
Экспресс-панели на стартовой странице
Создавайте несколько Экспресс-панелей для различных задач, распределяйте закладки по категориям, группируйте их в папки и просто меняйте местами с помощью простых касаний пальцем экрана.
Меняйте поисковик на лету
Переключайтесь между различными поисковиками мгновенно используя префиксы в адресной строке — это уникальная функция браузера Vivaldi.
Темы оформления
Вы можете выбирать по необходимости светлую или тёмную тему оформления интерфейса браузера. Это позволяет ещё больше персонифицировать вашу работу и сделать её более комфортной.
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