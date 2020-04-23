В Госдуме предложили прекратить блокировку Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин 21 апреля направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву законопроект о запрете блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Депутаты уточняют, что имеют в виду Telegram, который сейчас, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. «Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ»,— отмечают авторы законопроекта.