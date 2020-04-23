Яндекс запустил свой мессенджер, он заменит Яндекс.Чаты, которые использовались для обсуждения новостей с соседями по району, для связи с магазинами на Яндекс.Маркете и в других сервисах компании.

В Яндекс.Мессенджере уже есть все пользователи Яндекса. Достаточно разрешить доступ к контактам – и можно писать близким, друзьям или знакомым. Сообщение можно прочитать там, где удобно – в приложении Яндекс, в Браузере или на главной странице Яндекса. Устанавливать приложение Мессенджера для этого не нужно.

Мессенджер подходит и для переписки, и для голосовых сообщений, а с помощью разработанной в Яндексе технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст.

Один из главных плюсов Яндекс.Мессенджера – возможность следить за новостями и получать интересный контент. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, Яндекса, КиноПоиска и другой контент на актуальные темы. Люди могут читать о том, что им интересно, и в один клик делиться с друзьями.