Сервис Google Play Music закроется в этом году. Пользователям рекомендуется переходить на YouTube Music. Для этого компания выпустила инструментарий, который позволяет перенести свою музыкальную коллекцию из сервиса в сервис. Он доступен по адресу music.youtube.com/transfer.

С его помощью можно импортировать загруженные и приобретенные треки, лайкнутые и дизлайкнутые композиции, кураторские радиостанции и персональные рекомендации. В зависимости от библиотеки перенос может занять от нескольких секунд до нескольких дней.

YouTube Music – сервис, в котором можно найти клипы, альбомы, ремиксы, записи живых выступлений и кавер-версии песен разных исполнителей. Сервис доступен в бесплатной и платной версии. Платная версия позволяет слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме вместе с возможностью скачивания на мобильное устройство.