В Могилевской области протестировали дистанционный сбор показателей учета газа

Пилот по дистанционному сбору данных со счетчиков учета газа реализовали в Могилевской области. Компания МТС выступила партнером проекта. Счетчики белорусского производства со специальными встроенными модулями были установлены в домах частного сектора в одном из регионов области. Показания в режиме онлайн передавались с помощью сети NB-IoT МТС в «Могилевоблгаз».

Система дистанционного сбора и передачи данных на основе пилотного проекта сокращает затраты на обслуживание приборов учета, заменив ежегодные визиты персонала на автоматический сбор. Кроме того, «умные» газовые счетчики позволяют сократить потери энергоресурсов и контролировать работу счетчиков.

Важным аспектом остается повышение безопасности газоснабжения. Именно для этого в «умных» счетчиках предусмотрена опция передачи аварийных сообщений. Данные о потреблении отправляются в заданные интервалы времени, а аварийные сообщения инициируют внеочередной сеанс связи. Это позволяет оперативно сообщать о проблеме в соответствующие организации.