Белорусы представили ИИ-разработку для магазинов

Белорусские программисты представили инновационную разработку на основе искусственного интеллекта, которая анализирует расстановку товаров на полках магазинов. Облачный сервис под названием Goods Checker создан на основе нейронных сетей, моделей машинного обучения и компьютерного зрения. Комплекс ежедневно распознает более 50 тыс. пачек табачных изделий по всей стране, а скоро научится анализировать молочные продукты, напитки и товары из прикассовой зоны. Разработкой занимался резидент Парка высоких технологий IBA Group.

Goods Checker автоматизирует текущий процесс работы с выкладкой товаров, который завязан на большое количество механических операций: он минимизирует человеческий фактор, сокращает время обработки фотографий и повышает точность предоставляемой информации от полевых сотрудников. Система помогает оптимизировать и повысить эффективность мерчандайзеров, торговых представителей и маркетологов. Внедрение комплекса увеличивает количество продаж и сокращает время аудита торговых точек за счет актуальной и своевременной статистики.

Разработчики отмечают, что программа проста в использовании: с ней может разобраться любой пользователь ПК и мобильных гаджетов. Полевые сотрудники устанавливают на смартфоны приложение и фотографируют в нем размещение товара на полках. Далее снимки попадают в центр обработки данных IBA Group, где их анализирует модуль с искусственным интеллектом — классифицирует фотографии по заданному сценарию. По результатам анализа составляется отчет, который можно просмотреть сразу же после загрузки фото. Примечательно, что процесс обработки одной фотографии занимает всего несколько секунд.

В ближайшее время белорусский разработчик планирует внедрить облачный сервис еще для нескольких крупных компаний как внутри страны, так и за рубежом.