Apple объявила о переводе Mac на собственные ARM-процессоры

Apple официально объявила о переводе компьютеров серии Mac на процессоры собственной разработки. Глава компании Тим Кук назвал это событие «историческим для платформы Mac». Переход обещают плавный (в течение двух лет).

С переходом на платформу собственной разработки Apple обещает новый уровень производительности и энергоэффективности. В настоящий момент компания ведёт разработку собственной SoC на базе общей ARM-архитектуры, но при этом с уникальными функциями, предназначенными специально для Mac.

Первый компьютер Mac на основе собственной процессорной платформы компания собирается представить до конца этого года. Кроме того, Apple также собирается выпустить уже запланированные, находящиеся в разработке и производстве компьютеры на базе процессоров Intel. Другими словами, речь пока не идёт о полном переходе на свою собственную платформу.

Самая важная отличительная черта новых ARM-процессоров Apple будет заключаться в их родной поддержке iOS- и iPadOS-приложений системой macOS в будущем. Таким образом, для разработчиков будет проще писать и оптимизировать приложения под всю экосистему продуктов Apple.

Компания собирается адаптировать собственные приложения для поддержки новой платформы и надеется, что этому примеру последуют и другие разработчики. Например, Microsoft уже работает над адаптацией своего пакета Office под новые процессоры Apple. Также компания сотрудничает с Adobe. На презентации Apple показала запущенные на новой платформе приложения Lightroom и Photoshop, продемонстрировав плавность работы интерфейса при запущенном файле Photoshop PSD объёмом 5 Гбайт.

В новой анонсированной сегодня операционной системе macOS Big Sur появится новая версия эмулятора Rosetta. Ранее он использовался разработчиками для плавного перехода с процессоров PowerPC на чипы Intel, новая версия Rosetta 2 будет использоваться для плавного перехода с x86-чипов Intel на ARM-процессоры Apple. Таким образом, вести разработку приложений для новой платформы можно будет даже в условиях «старой» аппаратной среды.

Для разработчиков приложений под новую платформу Apple подготовила программу Universal App Quick Start Program для «быстрого перехода», а также специальный Developer Transition Kit — аппаратный комплект разработки. В его основу взят Mac mini, в который был внесён ряд изменений. В частности, здесь используется процессор Apple A12Z Bionic, 16 Гбайт оперативной памяти, а также SSD-накопитель объёмом 512 Гбайт. Работает система под управлением бета-версии macOS Big Sur. Кроме того, в комплект включена программная среда разработки Xcode 12.

Участие в Developer Program платное. Apple назвала сумму в $500. Записаться можно на официальном сайте компании.