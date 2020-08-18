Курс биткоина резко рванул вверх

Курс биткоина после череды падений стал демонстрировать уверенный рост и впервые с августа 2019 г. смог преодолеть отметку $12,3 тыс. Этот своего рода рекорд виртуальная монета установила вечером 17 августа 2020 г. – за сутки она подорожала на 4,14%.

На момент публикации материала средняя стоимость биткоина, по данным профильного ресурса Coinmarketcap, составлял $12,25 тыс. Капитализация рынка главной криптовалюты мира находилась в пределах $226,2 млрд.

Напомним, что биткоин считается главной криптовалютой мира, от его курса зависит стоимость других виртуальных монет. Так, рост цены спровоцировал подорожание другой популярной криптомонеты – «Эфира» (Ethereum). Ее курс достиг $428 при рыночной капитализации почти в $48,1 млрд.