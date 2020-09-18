В iOS 14 нашли первые баги

В только что вышедшем обновлении iOS 14 и iPadOS 14 обнаружили ошибку. Баг затронул одну из самых ожидаемых функций операционной системы — возможность менять системный браузер и клиент почты.

Оказалось, что новая настройка «слетает», как только пользователь перезагружает устройство. До перезагрузки в качестве основного был установлен Google Chrome (слева), после ребута произошел автоматический сброс на Safari (справа)

Проблему также заметили разработчики Google Chrome, первого браузера, на который можно было официально переехать с Safari. Судя по всему, среди инженеров это вызвало переполох.

Apple пока никак не прокомментировала этот баг. Вполне очевидно, что недочет возник по вине купертиновцев, поскольку сбрасываются не только приложения Google, но и других разработчиков. Скорее всего, ошибку «вылечат» уже в первом обновлении системы до версии 14.0.1.