Вышло крупное обновление Google Фото

Стало известно о начале распространения крупного обновления для популярного приложения Google Фото. Оно принесёт с собой обновлённый пользовательский интерфейс редактора фотографий, а также новую функцию на основе машинного обучения.

В новой версии приложения Google Фото в меню редактирования фотографий появилась вкладка «Предложения», которая позволяет вносить автоматические корректировки в просматриваемые изображения. Функция задействует машинное обучение для внесения изменений в некоторые параметры фото, такие как яркость, контрастность и портретные эффекты. Этот же инструмент позволяет сделать фон снимка чёрно-белым, не изменяя при этом цвета основного объекта на изображении. В ближайшие месяцы разработчики из Google обещают расширить возможности инструмента «Предложения». Если же пользователю не понравилось, как приложение обработало тот или иной снимок автоматически, можно отменить изменения или продолжить редактирование самостоятельно.

Сам интерфейс редактора изображений также изменился, став более простым и понятным. Кроме того, новая функция портретного освещения стала доступна пользователям Google Фото на смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5. С помощью этой функции можно автоматически или вручную настроить освещение лиц на портретных снимках. При необходимости данный инструмент может быть применён к фото, которые не были созданы в портретном режиме. В скором времени функция портретного освещения станет доступна на смартфонах Pixel. Когда она может появиться на других смартфонах с Android пока неизвестно.