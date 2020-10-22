Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год

Курс биткоина обновил годовой максимум и случилось это после того, как платёжная система PayPal объявила о добавлении функций для совершения операций по покупке и продаже криптовалют. На этом фоне курс биткоина подскочил на 8 % до отметки в $12 817, что является рекордным достижением с июля 2019 года. Ранее в этом году курс биткоина достигал $12 473.

Стоимость первой криптовалюты только на этой неделе выросла более чем на 11 %. Во вторник цена одного биткоина превысила отметку в $12 000, а новость от PayPal о начале работы с криптовалютами стала толчком к дальнейшему росту. Согласно имеющимся данным, PayPal позволит своим пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту. Причём не только Bitcoin, но также Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Кроме того, в дальнейшем появится возможность оплаты покупок с помощью криптовалюты в 26 млн торговых точек, использующих PayPal.

Что касается биткоина, то с начала 2020 года его стоимость увеличилась примерно на 75 %. В марте курс биткоина опускался до отметки в $3800, но с тех пор он достаточно уверенно растёт.