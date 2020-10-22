Музыкальный сервис Google Play Music официально закрыт

Пользователи Play Music больше не могут слушать музыку и как-либо еще пользоваться этим сервисом — его официально закрыли. Google объявила о таких планах еще летом, старый сервис полностью заменяется новым YouTube Music.

Google оставила несколько действий для пользователей старого сервиса — есть кнопка для переноса всей музыки в YouTube Music, также можно выгрузить всю свою фонотеку, загруженную в Play Music.

Об этом не сообщается официально, но, скорее всего, Google закрыла Play Music из-за маленькой пользовательской базы — почти за 10 лет сервис не набрал больше 15 миллионов платных подписчиков. Тогда как у Apple Music уже больше 50 миллионов, а у лидера рынка Spotify — больше 130 миллионов. Теперь музыкальный сервис Google будет развиваться как часть YouTube.

Play Music появился в 2011 году как часть магазина для Android-смартфонов, есть подобные сервисы с фильмами и книгами. В 2018 году появился аналогичный сервис YouTube Music с музыкой из YouTube и отдельной медиатекой, его развивали параллельно и добавляли функции из Play Music.