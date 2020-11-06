Курс биткоина перевалил за $15 тыс. впервые с начала 2018 года

Цена биткоина выросла почти на 9 %, достигнув значения в $15 352 за одну единицу самой популярной криптовалюты (на момент написания заметки). Последний раз стоимость одного биткоина поднималась выше $15 тыс. в январе 2018 года.

В 2020 году цена биткоина несколько раз существенно падала, но в целом с начала года стоимость одной единицы криптовалюты-пионера увеличилась более чем вдвое. Нынешний стремительный рост обусловлен беспрецедентным стимулированием со стороны мировых правительств и центральных банков во время пандемии коронавируса. По мнению отраслевых инсайдеров, такое стимулирование делает криптовалюту более привлекательной, чем необеспеченные золотом валюты, такие как доллар.

Инвесторы ждут новостей о том, каким образом будет проходить денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. При этом ожидается, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне и объявит о необходимости усиления налогово-бюджетных стимулов. Специалисты считают, что неопределённость по поводу президентских выборов в США не позволит властям в ближайшее время согласовать очередной пакет стимулирующих мер, которые необходимы из-за продолжающейся пандемии коронавируса.