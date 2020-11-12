Google Фото лишится бесплатного безлимита с лета 2021 года

С 1 июня 2021 года сервис Google Фото начнёт брать плату за превышения лимита в 15 Гбайт, выделяемых пользователям на хранение фотографий и видео в «высоком качестве» (разрешение не больше 1080p), сообщает The Verge. В течение пяти лет сервис предоставлял эту возможность совершенно бесплатно и без ограничений по объёму. Аналогичные меры компания введёт в отношении инструментов Google Drive — Google Workspace и Google Таблицы.

Все загруженные в вышеуказанные облачные хранилища до июня будущего года фотографии, видео и документы не будут учитываться. Отсчёт бесплатного объёма в 15 Гбайт начнётся с фотографий и видео в высоком и экспресс качестве , а также файлов, которые будут загружены в хранилища начиная с 1 июня 2021-го. В то же время отмечается, что для владельцев смартфонов Google Pixel данное ограничение на загрузку фото и видео в экспресс-качестве (но не в исходном) вводиться не будет. Даже при превышении объёма в 15 Гбайт в Google Фото с них не будет требоваться абонентская плата.

Вместе с сервисом фотографий аналогичные изменения в политике хранения данных ожидают сервисы Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации, Google Рисунки, Google Формы и Google-доску Jamboard. В компании также отметили, что собираются удалять аккаунты Google тех пользователей, которые не пользуются ими в течение двух лет. Перед этим Google несколько раз оповестит пользователей о грядущем удалении. Если со стороны владельца аккаунта не будет предпринято никаких мер, то компания начнёт удаление контента, который содержится на аккаунте. Меры будут распространяться на сервисы Gmail, Drive и Фото.