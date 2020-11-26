Веб-версию Google Pay лишат платёжных функций с января 2021 года

Компания Google объявила о том, что в январе следующего года старые версии мобильного приложения Google Pay для платформ Android и iOS, а также веб-версия сервиса, лишатся платёжных функций. Связано это с масштабным обновлением сервиса, которое было анонсировано недавно.

Согласно документу поддержки компании, старые мобильные приложения Google Pay больше не смогут использоваться для отправки и получения платежей. Что касается веб-сайта, то на нём уже опубликовано уведомление, в котором пользователям сообщается о скором прекращении поддержки многих функций. В дополнение к этому, переводы на банковские счета и дебетовые карты через Google Pay будут облагаться комиссией в размере 1,5 %.

Эти изменения последовали вслед за масштабным перезапуском сервиса, который состоялся на прошлой неделе. Разработчики представили новое приложение, которое получило немало любопытных функций, таких как, например, возможность автоматического сканирования почтового ящика Gmail и аккаунта в Google Фото на предмет поиска и импорта квитанций. Функции сервиса будут расширяться в следующем году, когда Google в партнёрстве с банками представит возможность открытия текущих и сберегательных счетов в Google Pay.

Перезапуск также предполагает введение комиссии за мгновенные переводы денежных средств с помощью дебетовой карты. Такие операции теперь будут облагаться комиссией в размере 1,5 %, но не менее $0,31. Переводы на связанный банковский счёт останутся бесплатными, но их осуществление может занимать от 1 до 3 дней. Стоит отметить, что хотя платёжные функции исчезнут из веб-версии сервиса, он продолжит использоваться и в будущем будет предлагать пользователям возможность изменения настроек учётных записей.